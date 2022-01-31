Як пише Politeka.net, Володимир Дантес став успішним українським артистом. Зірка одружений на екс-солістці групи" Время и Стекло " Наді Дорофєєвій. Володимир займається активно творчістю, а також веде блог в Instagram, де цього разу поділився новими сторі і показав, як підготувався до літа.
На фото Володимир був без футболки, демонструючи підкачане тіло. Дантес зробив селфі, вражаючи підтягнутими м'язами.
"Літо, починайся, я майже готовий", - написав зірка.
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До цього Володимир показав, як вранці займався боксом. Зірка був у спортзалі, де працював з тренером.
А на ще одному сторіс зірка показав, як жартує над фанатами.
"Маленькі діти пахнуть краще за всіх парфум на світі!",- написала фанатка.
"Я так намагався судді пояснити, але тепер мені не можна наближатися до дитячих садків", - написав у відповіді Дантес.
"Обожнюю листуватися в коментарях", - зазначив зірка.
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