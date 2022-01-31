Володимир Дантес, який одружений на Наді Дорофєєвій, показав, як підготувався до майбутнього пляжного сезону.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес став успішним українським артистом. Зірка одружений на екс-солістці групи" Время и Стекло " Наді Дорофєєвій. Володимир займається активно творчістю, а також веде блог в Instagram, де цього разу поділився новими сторі і показав, як підготувався до літа.

На фото Володимир був без футболки, демонструючи підкачане тіло. Дантес зробив селфі, вражаючи підтягнутими м'язами.

"Літо, починайся, я майже готовий", - написав зірка.

До цього Володимир показав, як вранці займався боксом. Зірка був у спортзалі, де працював з тренером.

А на ще одному сторіс зірка показав, як жартує над фанатами.

"Маленькі діти пахнуть краще за всіх парфум на світі!",- написала фанатка.

"Я так намагався судді пояснити, але тепер мені не можна наближатися до дитячих садків", - написав у відповіді Дантес.

"Обожнюю листуватися в коментарях", - зазначив зірка.

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