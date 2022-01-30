Певец Владимир Дантес, который женат на Наде Дорофеевой, показал, кто делает ему прическу и удивил подарком в гримерке.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский певец, который заявил о себе еще не "Фабрике звезд" 2. А недавно звезда выпустил свой первый сольный альбом, после чего выступил на двух концертах, которые собрали аншлаги. А на новых сторис в Инстаграм Дантес показал, как создается его прическа.

На видео Владимир ехал в автомобиле и рассказывал:

"Доброе утро. Решил показать сегодняшнею прическу. Мне кажется - это потрясающе. Это что-то потрясающее. Природа сама распорядилась, как мне сегодня ходить", - сказал Владимир.

"Мою прическу делает природа и случай".

После этого Дантес появился с букетом цветов в руках и в маске.

А уже на следующем сторис показал зеркало в гримерке, где было написано "Вова" и нарисовано сердечко. Как можно понять, артист получил подарок от тайной поклонницы.

Напомним, Дорофеева в мини-топике устроила дикие танцы и заговорила о зависимости

А еще Politeka сообщала, что Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой

Также Politeka писала, что Полякова и Дорофеева всерьез нацелились на победу в "Голос країни-12", видео