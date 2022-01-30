Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский певец, который заявил о себе еще не "Фабрике звезд" 2. А недавно звезда выпустил свой первый сольный альбом, после чего выступил на двух концертах, которые собрали аншлаги. А на новых сторис в Инстаграм Дантес показал, как создается его прическа.
На видео Владимир ехал в автомобиле и рассказывал:
"Доброе утро. Решил показать сегодняшнею прическу. Мне кажется - это потрясающе. Это что-то потрясающее. Природа сама распорядилась, как мне сегодня ходить", - сказал Владимир.
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"Мою прическу делает природа и случай".
После этого Дантес появился с букетом цветов в руках и в маске.
А уже на следующем сторис показал зеркало в гримерке, где было написано "Вова" и нарисовано сердечко. Как можно понять, артист получил подарок от тайной поклонницы.
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