Украинский певец Владимир Дантес, показал фото с супругой Надей Дорофеевой на диване и вызвал бурное обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, совсем недавно в Инстаграм-аккаунте украинского исполнителя Владимира Дантеса появилось новое фото, сделанное со своей женой певицей Надей Дорофеевой.

Супруги сидят на диване, будто чужие.

Надя в ступоре, а Владимир сидит с опущеной головой, закинув одну ногу на другую.

Дантес оригинально решил подписать фотографию, чем вызвал жаркое обсуждение в сети.

Вот что написал Дантес: «Приехала проверять не тра*** ли я секретаршу в офисе. @nadyadorofeeva забыла, что у меня нет секретарши.. но не знала, что тут симпотный охранник».

В комментарии к нему пришла сама певица и написала следующее: «Да, охранник ниче такой 😍».

Другие пользователи сети бросились комментировать увиденное.

«Надь, спалилась»,

«Интересно, какая реакция была бы у Нади, если бы застала Вову с симпотным охранником, на этой тахте»,

«Вова прикольно подписал фотографию»,

«Просто это банальный сюжет😂.(А охранник уже наверное Надю комплиментами обсыпал?! Вова, а как же беспокойство по этому поводу?!🤣🤣🤣»,

«Вова ты вот еще юморист, но Надя у тебя одна», - пишут в сети.

Напомним, Дорофеева в купальнике похвасталась фигурой, впечатлив приемную дочь Потапа.

Как Politeka писала, Дорофеева в смелом бикини подрумянилась на пляже, рассердив Дантеса.

Также Politeka рассказывала, Дорофеева после съемок "Голосу країни" застала дома неожиданную картину.