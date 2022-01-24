Как пишет Politeka.net, совсем недавно в Инстаграм-аккаунте украинского исполнителя Владимира Дантеса появилось новое фото, сделанное со своей женой певицей Надей Дорофеевой.
Супруги сидят на диване, будто чужие.
Надя в ступоре, а Владимир сидит с опущеной головой, закинув одну ногу на другую.
Дантес оригинально решил подписать фотографию, чем вызвал жаркое обсуждение в сети.
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Вот что написал Дантес: «Приехала проверять не тра*** ли я секретаршу в офисе. @nadyadorofeeva забыла, что у меня нет секретарши.. но не знала, что тут симпотный охранник».
В комментарии к нему пришла сама певица и написала следующее: «Да, охранник ниче такой 😍».
Другие пользователи сети бросились комментировать увиденное.
«Надь, спалилась»,
«Интересно, какая реакция была бы у Нади, если бы застала Вову с симпотным охранником, на этой тахте»,
«Вова прикольно подписал фотографию»,
«Просто это банальный сюжет😂.(А охранник уже наверное Надю комплиментами обсыпал?! Вова, а как же беспокойство по этому поводу?!🤣🤣🤣»,
«Вова ты вот еще юморист, но Надя у тебя одна», - пишут в сети.
Напомним, Дорофеева в купальнике похвасталась фигурой, впечатлив приемную дочь Потапа.
Как Politeka писала, Дорофеева в смелом бикини подрумянилась на пляже, рассердив Дантеса.
Также Politeka рассказывала, Дорофеева после съемок "Голосу країни" застала дома неожиданную картину.