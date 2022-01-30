Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, комик и шоумен Владимир Дантес, который является мужем певицы Нади Дорофеевой, поделился в своем Instagram очаровательным фото с маленьким щенком на руках. Этот снимок просто до слез растрогал поклонниц артиста.
На фотографии Владимир запечатлен в уютной комнате, он присел и заключил в объятия милого породистого щенка. Перед камерой певец появился в просто образе – джинсах и теплом сером свитере, его волосы чуть растрепаны, а лица почти не видно. Зато хорошо можно рассмотреть милого щеночка, в которого Вова буквально уткнулся носом.
В подписи к фото Дантес написал: "Собакаааа❤️. Щенок всегда таааааак вкууусноооо пахнееет!!! Жаль не мой((". Восторженные поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Тю, так в чем проблема завести своего?", "Какой милый", "Жаль", "Вовчик, ты самый лучший", "А еще очень здорово пахнут котята! Видимо все детеныши млекопитающих обладают такой суперспособностью", "Щенки пахнут, как безэшки", "Вау".
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Напомним, Дантес показал реакцию Дорофеевой после разговоров о секретарше: "Приехала проверять".
Как сообщала Politeka, Дорофеева дерзко подшутила над Дантесом, показав его в "костюме" Адама: "Стоило потерять бдительность".
Также Politeka писала, что "Это же чувак с Евровидения": побритого Дантеса спутали с солистом группы Maneskin.