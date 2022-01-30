Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, комик и шоумен Владимир Дантес, который является мужем певицы Нади Дорофеевой, поделился в своем Instagram очаровательным фото с маленьким щенком на руках. Этот снимок просто до слез растрогал поклонниц артиста.

На фотографии Владимир запечатлен в уютной комнате, он присел и заключил в объятия милого породистого щенка. Перед камерой певец появился в просто образе – джинсах и теплом сером свитере, его волосы чуть растрепаны, а лица почти не видно. Зато хорошо можно рассмотреть милого щеночка, в которого Вова буквально уткнулся носом.

В подписи к фото Дантес написал: "Собакаааа❤️. Щенок всегда таааааак вкууусноооо пахнееет!!! Жаль не мой((". Восторженные поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Тю, так в чем проблема завести своего?", "Какой милый", "Жаль", "Вовчик, ты самый лучший", "А еще очень здорово пахнут котята! Видимо все детеныши млекопитающих обладают такой суперспособностью", "Щенки пахнут, как безэшки", "Вау".

Напомним, Дантес показал реакцию Дорофеевой после разговоров о секретарше: "Приехала проверять".

Как сообщала Politeka, Дорофеева дерзко подшутила над Дантесом, показав его в "костюме" Адама: "Стоило потерять бдительность".

Также Politeka писала, что "Это же чувак с Евровидения": побритого Дантеса спутали с солистом группы Maneskin.