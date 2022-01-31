Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина популярного коміка, актора "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія часто ділиться з фоловерами яскравими фото в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала на своїй сторінці тепле фото з чоловіком, а також доповнила свою публікації постером серіалу "Метод Комінські", який і порекомендувала подивитися.

На фотографії Наталя і Степан відображені в красивій новорічній локації, вона присіла, а він ніжно обіймає дружину за плечі, обидва мило посміхаються. Перед камерою Казаніна з'явилася в теплій бежевій курточці, а свій образ доповнила яскравою хусткою на шиї. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Степан поруч з дружиною позує в джинсах, червоній толстовці і чорній жилетці.

У підписі до фото Наталія розповіла про серіал, який порекомендувала українцям: "Він мене дочекався...". 1 сезон цього серіалу вийшов на платформі Netflix ще в 2018. Але навіть численні заслужені нагороди і геніальні Майкл Дуглас і Алан Аркін не спокусили мене скоротати з ними вечір. Історія, насправді, дивовижна. Щира і дуже добра. Так що рекомендую від душі. Ви точно не дарма витратите час!".

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