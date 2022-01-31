Як пише Politeka.net, Настя Каменських - популярна українська співачка, яка в 2019 році вийшла заміж за Потап, з яким до цього довгий час співала в дуеті. Зірка поділилася в Тікток новими кадрами, вразивши не тільки фігуркою.

На кадрах Каменських була в шортах і топіку. Зірка танцювала, а в кінці показала свої "кігтики". На тлі можна побачити новорічну ялинку, яку артистка ще не прибрала після свят.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одне і теж з Разу в раз", "незрозумілі танці, але мені пофік"," чому у неї так мало лайків", " ялинку залишили до травневих?", "Уфф, яка чикуля", "кішка, яка гуляє сама по собі", " це зараз такі модні танці?", "Настя відпад в будь-якому вбранні", "Настя, ти красива, тільки придумай що-небудь інше вже, а то втомилися дивитися одне і теж".

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