Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Позитива известная дизайнер Анна Андрийчук много лет дружит с Настей Каменских. Судя по соцсетям девушек, они много времени проводят вместе, недавно летали отдыхать в Мексику, а раньше снимались в реалити-шоу "Девочки рулят". Также Настя поддерживала свою лучшею подругу после развода с Позитивом.
Недавно в своих Instagram-сторис Анна поделилась забавными кадрами, на которых показала, как проводит время с Настей и ее мамой Лидией Каменских. Похоже, Анна с Настей решили устроить дружественные девичьи посиделки, где кроме них была еще и мама певицы Лидия. Судя по кадрам, они весело проводят время.
"Умоляю, послушайте!", - подписала сторис Анна. У них состоялся вот такой забавный диалог:
"Скажи, что ты мне сказала", - говорит Андрийчук за кадром, обращаясь к маме Насти Каменских.
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"Аня, переведи-ка на украинский язык Клаудия Шифер", - отвечает Лидия.
"Говорит ответ", - не унимается Андрийчук.
"Клавка Черепиця", - смеясь, отвечает Лидия.
"Аня, знаешь, как на украинском языке будет Леди Гага? Пани Шошо", - не унимается мама Насти Каменских.
Напомним, Экс-жена Позитива призналась, как Каменских изменила ее жизнь: "В прямом смысле этого слова – заставляла...".
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Также Politeka писала, что Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой: "Крутая миссия для меня".