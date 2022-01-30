Бывшая жена Позитива (Алексей Завгородный) из "Время и Стекло" Анна Андрийчук показала забавные кадры с Настей Каменских и ее мамой.

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Позитива известная дизайнер Анна Андрийчук много лет дружит с Настей Каменских. Судя по соцсетям девушек, они много времени проводят вместе, недавно летали отдыхать в Мексику, а раньше снимались в реалити-шоу "Девочки рулят". Также Настя поддерживала свою лучшею подругу после развода с Позитивом.

Недавно в своих Instagram-сторис Анна поделилась забавными кадрами, на которых показала, как проводит время с Настей и ее мамой Лидией Каменских. Похоже, Анна с Настей решили устроить дружественные девичьи посиделки, где кроме них была еще и мама певицы Лидия. Судя по кадрам, они весело проводят время.

"Умоляю, послушайте!", - подписала сторис Анна. У них состоялся вот такой забавный диалог:

"Скажи, что ты мне сказала", - говорит Андрийчук за кадром, обращаясь к маме Насти Каменских.

"Аня, переведи-ка на украинский язык Клаудия Шифер", - отвечает Лидия.

"Говорит ответ", - не унимается Андрийчук.

"Клавка Черепиця", - смеясь, отвечает Лидия.

"Аня, знаешь, как на украинском языке будет Леди Гага? Пани Шошо", - не унимается мама Насти Каменских.

Напомним, Экс-жена Позитива призналась, как Каменских изменила ее жизнь: "В прямом смысле этого слова – заставляла...".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива и подруга Каменских показала, кто не дает ей уснуть по ночам: "Ощущение...".

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