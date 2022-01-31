Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - популярная украинская певица, которая в 2019 году вышла замуж за Потапа, с которым до этого долгое время пела в дуэте. Звезда поделилась в ТикТок новыми кадрами, впечатлив не только фигуркой.
На кадрах Каменских была в шортах и топике. Звезда танцевала, а в конце показала свои "когтики". На фоне можно увидеть новогоднюю елку, которую артистка еще не убрала после праздников.
Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Одно и тоже из раза в раз", "Непонятные танцы, но мне пофик", "Почему у нее так мало лайков", "Елку оставили до майских?", "Уфф, какая чикуля", "Кошка, которая гуляет сама по себе", "Это сейчас такие модные танцы?", "Настя отпад в любом наряде", "Настя, ты красивая, только придумай что-нибудь другое уже, а то устали смотреть одно и тоже".
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Напомним, Настя Каменских, сверкнув фигурой в купальнике, получила поддержку Джамалы
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