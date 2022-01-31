Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська є шеф-кухарем одного з французьких ресторанів. Зірка також судить проект" Майстер Шеф", а ще веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила поділиться досягненням.
На фото Ольга сиділа за столом і гралася з яблуком. Зірка була в чорному вбранні і посміхалася для знімка.
"Мої хороші, вас вже 200 тисяч. Ура
Дякуємо за довіру, інтерес і любов, що ми з командою створюємо!
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Не буду відставати від сучасних трендів. І теж дуже хочу познайомитися з новенькими.
Я-Оля Мартиновська.
У народі-просто "шеф". А в житті-мрійниця, чиї бажання мають унікальну здатність збуватися", - написала зірка.
Другий суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський залишив коментар:"вогонь".
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"До речі, ви дуже красива", " спасибі вам велике.Особливо за МШ".
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