Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є популярною українською примою-балериною. Зірку запросили також судити проект" Танці з зірками " разом з Максом Чмерковським і Владом Ямою. Але про роботу в театрі артистка не забуває і цього разу вирішила підігріти інтерес українців до своїх виступів.
"А зима ще в самому розпалі!
Сніг і легкий мороз саме під стать нашому чарівному туру, відтепер почався по Україні.
Я знаю, як довго ви чекали нашої зустрічі, тому ми їдемо до вас", - написала Катя.
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Також зірка перерахувала список міст і додала фото, на якому була в балетній пачці.
Дружина Чмерковського відреагувала на публікацію Каті і поставила смайлик.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Ех, а де ж Маріуполь? Вас тут чекають", "яка ж вона прекрасна", "Ужгород чекає з нетерпінням".
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А ще Politeka повідомляла, що Катерина Кухар з чоловіком Стояновим перевірили балетні здібності у ведучих "1 + 1"
Також Politeka писала, що Катерина Кухар показала, як розважала себе на гастролях у Франції