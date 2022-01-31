Катерина Кухар, яка судить проект "Танці з зірками", вразила новим образом, поділившись свіжим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є популярною українською примою-балериною. Зірку запросили також судити проект" Танці з зірками " разом з Максом Чмерковським і Владом Ямою. Але про роботу в театрі артистка не забуває і цього разу вирішила підігріти інтерес українців до своїх виступів.

"А зима ще в самому розпалі!

Сніг і легкий мороз саме під стать нашому чарівному туру, відтепер почався по Україні.

Я знаю, як довго ви чекали нашої зустрічі, тому ми їдемо до вас", - написала Катя.

Також зірка перерахувала список міст і додала фото, на якому була в балетній пачці.



Дружина Чмерковського відреагувала на публікацію Каті і поставила смайлик.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Ех, а де ж Маріуполь? Вас тут чекають", "яка ж вона прекрасна", "Ужгород чекає з нетерпінням".

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