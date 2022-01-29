Прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж, также премьер, Александр Стоянов решили показать некоторые профессиональные позиции на известных телеведущих.

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов признаны одной из самых красивых балетных пар Европы, пишет Politeka.net. Каждое их выступление проходит с аншлагом.

Часто артистов приглашают на различные программы, где они рассказывают о творчестве и планах. В этот раз супруги побывали на утреннем шоу "1+1", где также решили и "помучать" ведущих Александра Попова и Валентину Хамайко. Оба приняли простую балетную позицию, однако едва устояли на ногах.

Дело в том, что звезды сообщили о намерении ездить по Украине в поисках будущих артистов балета. И в ходе рассказа, Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали на ведущих работу детей за станком.

"Можете как раз потренироваться, попадут ли ваши дети и вы", - предложил Попов, еле держа равновесие.

"Знаешь, в чем проблема? Я на первом же тесте завалился", - добавил Попов, уже стоя ровно.

Отметим, Александр Стоянов недавно сообщил, что уже 15 лет работает на сцене, и чувствует от этого эйфорию, поэтому не в силах бросить карьеру.

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