Як пише Politeka.net, Христина Соловій - учасниця "Голосу країни", де стала улюбленицею Святослава Вакарчука, який взявся продюсувати молоду артистку. Зірка нещодавно відпочивала на Шрі-Ланці, а тепер вирішила підігріти інтерес до свого концерту, який пройде в Києві.

"Немає в цьому світі більшого задоволення для мене, ніж писати українські пісні, співати їх з вами і творити цим нашу єдність. Ми у всьому цьому разом. Так, російські війська в 200 км від Києва втручаються в наше життя вже сьогодні і не дають загадувати майбутнє. Але два місяці тому я запланувала, що ми зустрінемося з вами 16 лютого. Ви ж знаєте, якого я роду

І я не дарма вибрала цю дату. Тому що розумію, що зараз ми, як ніколи, потрібні один одному і не дамо відняти у нас життя, мова, будинок – тут і зараз. Війна триває вже 9 років. А 16 лютого у вільній столиці вільної країни відбудеться концерт української артистки. ДО РЕЧІ, кар'єра якої стала можлива завдяки тому, що Ви, українці, очистили музичний простір від окупації. Тому, друзі, всім, кому я не байдужа, з любов'ю чекаю. Цінуємо можливості, які дає нам життя. З нами правда і любов! Все буде Україна", - написала Христина.

Фанати, включаючи Володимира Дантеса, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вже чекаємо зустрічі"," такі важливі слова в такий важкий час"," вже купив квитки, чекаю", " спасибі за вашу позицію. Не плануєте концерти в Ужгороді?)".

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