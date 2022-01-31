Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - участница "Голосу країни", где стала любимицей Святослава Вакарчука, который взялся продюсировать молодую артистку. Звезда недавно отдыхала на Шри-Ланке, а теперь решила подогреть интерес к своему концерту, который пройдет в Киеве.

"Нет в этом мире большего удовольствия для меня, чем писать украинские песни, петь их с вами и творить этим наше единство. Мы во всем этом вместе. Да, российские войска в 200 км от Киева вмешиваются в нашу жизнь уже сегодня и не дают загадывать будущее. Но два месяца назад я запланировала, что мы встретимся с вами 16 февраля. Вы ведь знаете, какого я рода

И я не зря выбрала эту дату. Потому что понимаю, что сейчас мы, как никогда, нужны друг другу и не дадим отнять у нас жизнь, язык, дом – здесь и сейчас. Война длится уже 9 лет. А 16 февраля в вольной столице свободной страны состоится концерт украинской артистки. Кстати, карьера которой стала возможна благодаря тому, что вы, украинцы, очистили музыкальное пространство от оккупации. Поэтому, друзья, всем, кому я не безразлична, с любовью жду. Ценим возможности, которые дает нам жизнь. С нами правда и любовь! Все будет Украина", - написала Кристина.

Фанаты, включая Владимира Дантеса, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Уже ждем встречи", "Такие важные слова в такое тяжелое время", "Уже купил билеты, жду", "Спасибо за вашу позицию. Не планируете концерты в Ужгороде?)".

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