Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий является популярной украинской певицей, которая участвовала в шоу "Голос країни", где ее тренером был Святослав Вакарчук. После этого звезда стал продюсировать молодой талант и Кристина выпустила несколько альбомов, а также синглов. А недавно Соловий впервые решилась на съемки для мужского журнала. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Кристина сидела в воде возле дерева. Как известно, звезда сейчас отдыхает на берегу Индийского океана, отправившись на Шри-Ланку.
"Нет, я совсем не скучаю за зеленой Шри-Ланкой", - написала Кристина под фото.
Фанаты, включая Владимира Дантеса, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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Напомним, фаворитка Вакарчука Соловий понежилась в лучах заходящего солнца на берегу океана
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