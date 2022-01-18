Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в популярном вокальном шоу "Голос країни", где стала любимицей Святослава Вакарчука. После её участия в проекте артист стал также её продюсером. Стоит отметить, что певица стала первой подопечной Святослава Вакарчука.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Кристина Соловий отмечает День Рождения 17 января, ей исполнилось 29 лет. На кадрах певица наслаждается отдыхом на берегу океана в Шри-Ланке. На Соловий шикарное белое легкое платье, в котором она понежилась под лучами заходящего солнца.

"Хочется замедлить время", — высказала своё желание Кристина Соловий.

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