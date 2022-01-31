Як пише Politeka.net, знаменитість вразила новим постом в Instagram навіть свою юну доньку. Зараз Горова відпочиває на відомому іспанському курортному острові Тенеріфе. Під час своєї поїздки вона вирішила відвідати місцевий національний парк Тейде, де розташований однойменний вулкан, що є найвищою точкою Іспанії.

Горова не змогла втриматися від того, щоб зробити серію фото на тлі місцевої вражаючої природи. На знімках можна побачити гори, ліс, мальовничі валуни, сніг і місцеву рослинність. Сама Горова позувала на тлі цієї пишноти в щасливих позах.

"Сніг, гори, сонце, love, море, пляжі, hiking... так сильно добре", - підписала кадри продюсер.

"Мааааааааам як красиво)!", - не стримала свого захоплення в коментарях дочка Горовий Наташа.

Шанувальники продюсера також не змогли пройти повз.

"Краса неймовірна", "неймовірно, все в одному моменті", "скільки натхнення і свободи в цих знімках", "чудовий вигляд", "Іра, шикарні фото!!",- пишуть люди.

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