Як пише Politeka.net, знаменитість вразила новим постом в Instagram навіть свою юну доньку. Зараз Горова відпочиває на відомому іспанському курортному острові Тенеріфе. Під час своєї поїздки вона вирішила відвідати місцевий національний парк Тейде, де розташований однойменний вулкан, що є найвищою точкою Іспанії.
Горова не змогла втриматися від того, щоб зробити серію фото на тлі місцевої вражаючої природи. На знімках можна побачити гори, ліс, мальовничі валуни, сніг і місцеву рослинність. Сама Горова позувала на тлі цієї пишноти в щасливих позах.
"Сніг, гори, сонце, love, море, пляжі, hiking... так сильно добре", - підписала кадри продюсер.
"Мааааааааам як красиво)!", - не стримала свого захоплення в коментарях дочка Горовий Наташа.
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Шанувальники продюсера також не змогли пройти повз.
"Краса неймовірна", "неймовірно, все в одному моменті", "скільки натхнення і свободи в цих знімках", "чудовий вигляд", "Іра, шикарні фото!!",- пишуть люди.
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