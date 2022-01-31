Артист Володимир Дантес, який одружений на Наді Дорофєєвій, різко відреагував на хайп навколо співачки Ріанни, яка вагітна первістком в 33 роки.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка вирішив у своєму Instagram прокоментувати хайп навколо вагітності співачки Ріанни.

"Просто жінка вагітна від чоловіка. Але все, видання, блогери повідомляють про це. Згоден, це дуже вау! Ніколи такого не було в світі! Ну, мамки-инстаграмки, фас на мене. Я ж це все не розумію. Ось будуть свої, тоді зрозумію".

На тлі можна побачити знімок Ріанни з вагітним животом. Відомо, що 33-річна американська співачка вагітна первістком. Про вагітність стало відомо завдяки журналу People, який опублікував її фотосесію, в якій вона взяла участь зі своїм коханим-репером A$AP Rocky. Пара після фотосесії ніяк ще не коментувала цю новину.

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