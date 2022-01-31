Відомий український співак Віталій Козловський поскаржився на своє самопочуття за день до концерту, поділившись тривожним фото.

Як повідомляє Politeka.net, 36-річний артист поділився сумною новиною у своїх сторіз. Так, Козловський опублікував фото з термометром, на якому можна побачити, що у співака температура 37,2. І хоча це не надто високий показник, Козловського він засмутив.

"Тільки не зараз", - написав співак.

Пізніше він уточнив, що справа в концерті, який запланований у нього на 1 лютого. У разі хвороби виступати перед глядачами артист явно не зможе.

"Завтра у мене концерт і я сподіваюся, що будуть сили і здоров'я", - написав Козловський у наступних сторіз.

Друзі тут же підтримали артиста, побажавши йому одужання.

Варто відзначити, що зараз хворіють і інші знаменитості. Серед них напарниця Козловського по зйомках Оля Цибульська, а також солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна. Крім того, напередодні молодий співак Роман Сасанчин повідомив, що вони з дружиною заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, Козловський хвалився підкачаним тілом і мотивував українок.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський зачарував українок новим образом без густої бороди.

Також Politeka писала, що Віталій Козловський в оновленій зовнішності з'явився із загадковою красунею.