Як повідомляє Politeka.net, 36-річний артист поділився сумною новиною у своїх сторіз. Так, Козловський опублікував фото з термометром, на якому можна побачити, що у співака температура 37,2. І хоча це не надто високий показник, Козловського він засмутив.
"Тільки не зараз", - написав співак.
Пізніше він уточнив, що справа в концерті, який запланований у нього на 1 лютого. У разі хвороби виступати перед глядачами артист явно не зможе.
"Завтра у мене концерт і я сподіваюся, що будуть сили і здоров'я", - написав Козловський у наступних сторіз.
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Друзі тут же підтримали артиста, побажавши йому одужання.
Варто відзначити, що зараз хворіють і інші знаменитості. Серед них напарниця Козловського по зйомках Оля Цибульська, а також солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна. Крім того, напередодні молодий співак Роман Сасанчин повідомив, що вони з дружиною заразилися коронавірусом.
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