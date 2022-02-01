Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк зазвичай не викладає скандальні відео із зауваженнями і висміюваннями інших публічних осіб.однак цього разу через конфлікт артистка не витримала і вирішила висловитися з приводу негідної поведінки відомої блогерки.
"Сьогодні з ранку дуже хочу поскандалити, але стримую себе реально. Прям реально-прив'яжіть мене, люди. Загалом, половина блогерів на яких ви підписані-гівнюки» - говорить Леся.
Після цього вона показує запис відео, яке зробила одна з блогерш-Юлія Верба. Вона виклала в мережу запис з голосовим повідомленням телеведучої, яке та відправила через банан сторінок.
"Так ось, хлопці. Коли мені написала нещасне повідомлення Кім Кардашьян - сама Кім Кардашьян! - я не вивалювала це, я навіть не викладала це повідомлення. Я не розумію, на*рена це робити? Є купа моїх фоловерів, я їм відповідаю, теж пишу повідомлення. І вони не публікують нічого подібного1 " - різко висловилася Леся.
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Раніше на своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала нові сторіз. На кадрі - Леся Нікітюк 9 років тому разом зі своїм колегою по шоу - Андрієм Бедняковим. Ведучі позують на тлі аеропорту Бориспіль.
Леся Нікітюк здивувала, підписавши рюкзак мандрівників на фото як "гонорар".
Нагадаємо, що нещодавно ведуча оприлюднила кадри з шоу " Хто зверху?", де вразила своїм виглядом Сергія Притулу та Юрія Ткача.
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