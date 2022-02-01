Знаменитая телеведущая не выдержала хайпа на своем имени и резко высказалась в адрес блогерши.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк обычно не выкладывает скандальные видео с замечаниями и высмеиваниями других публичных лиц. Однако в этот раз из-за конфликта артистка не выдержала и решила высказаться по поводу недостойного поведения известной блогерши.

«Сегодня с утра очень хочу поскандалить, но сдерживаю себя реально. Прям реально – привяжите меня, люди. В общем, половина блогеров на которых вы подписаны – говнюки» - говорит Леся.

После этого она показывает запись видео, которое сделала одна из блогерш – Юлия Верба. Она выложила в сеть запись с голосовым сообщением телеведущей, которое та отправила из-за бана страниц.

«Так вот, ребята. Когда мне написала несчастное сообщение Ким Кардашьян – сама Ким Кардашьян! – я не вываливала это, я даже не выкладывала это сообщение. Я не понимаю, на*рена это делать? Есть куча моих фолловеров, я им отвечаю, тоже пишу сообщения. И они не публикуют ничего подобного1» - резко высказалась Леся.

Ранее на своей странице в Инстаграм ведущая опубликовала новые Сториз. На кадре - Леся Никитюк 9 лет назад вместе со своим коллегой по шоу - Андреем Бедняковым. Ведущие позируют на фоне аэропорта Борисполь.

Леся Никитюк удивила, подписав рюкзак путешественников на фото как "гонорар".

Напомним, что недавно ведущая обнародовала кадры с шоу "Хто зверху?", где впечатлила своим видом Сергея Притулу и Юрия Ткача.

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