Оля Полякова показала 16-річну дочку Машу, яка кардинально змінила імідж і стала схожа на Моніку Беллуччі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - успішна співачка і мама двох дітей. Зірка виховує 10-річну Аліса і 16-річну Машу. Старша вже почала робити перші кроки в шоу-бізнесі, ставши солісткою новоствореної панк-рок групи. Також Маша активно веде сторінку в соціальних мережах, де в цей раз зробила репост з маминого аккаунта в Instagram.

На фотографії Маша була в капелюшку, піджаку, сорочці і зі стильною зачіскою. Образ дочки Полякової відразу ж нагадав італійську актрису Моніку Беллуччі.

Ні Оля, ні Маша, ніяк не прокоментували дану публікацію у своїх сторіс. Можна тільки помітити, що фотографії були опубліковані в листуванні з подругою Полякової - телеведучої Маші Єфросиніної.

Проте Махати цей образ публікувала ще й в Тікток, де фанати відразу почали обговорювати новий образ дівчини:

"Можеш будь ласка показати зачіску?:) ", "Більше еліту нагадує, але це дуже красиво", " як ти ці хвилі зробила?", "Шикарна", "Вау", "хочу щоб ти під оком розтушувала туш", "Ти просто космос".

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