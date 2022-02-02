Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин, який після проекту отримав квартиру в Києві, розповів, чому не може там жити зі своєю сім'єю.

Як повідомляє Politeka.net, переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин, який нещодавно став батьком, розповів шанувальникам, чому не переїде в київську квартиру, яку йому подарували на проекті.

У своїх Instagram-сторіс Роман, який зараз хворіє коронавірусом, відповів на запитання шанувальників. Так, серед іншого у молодого батька запитали, чому вони з дружиною живуть у Тернополі, а не в Києві. На це Сасанчин чесно відповів, що поки в подарованій квартирі немає ремонту і жити там, особливо з новонародженою дочкою, неможливо.

"Поки немає повноцінного ремонту, жити з дитиною там, на мою думку, не можна. Тому на деякий час будемо в Тернополі", - розповів Рома.

Зазначимо, що місяць тому, 30 грудня, Сасанчин і його дружина Іванка вперше стали батьками, у них з'явилася дочка Елізабет. До слова, дівчинку вже й охрестити встигли, а молоді батьки поспішили показати дитину своїм шанувальникам в соцмережах.

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