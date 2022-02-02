Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій Ткач більше 10 років разом і у пари є дочка Ліза. Минулого року Малятко вирушило вчиться в одну з приватних навчальних закладів. А нещодавно Вікторія зізналася, що до народження малятка займалася професійно танцями і поділилася спогадами про своє хобі.
А вже зараз дружина Ткач вирішила показати, як повернулася на паркет, поділившись свіжими сторіс в Instagram.
На кадрах Вікторія була в танцювальному залі і посміхалася, позуючи перед камерою.
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"Ну що, друже. Сказала-зробила. Якщо що, я в танцювальному залі. Через 10 років.
На другому сторіс дружина Ткач показала групове тренування.
"Якщо ваші тренування проходять якось по іншому, тоді ви ходите не туди і не з тими", - написала Вікторія.
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