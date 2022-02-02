Ектор Хіменес-Браво у вишиванці пояснив свою поведінку на "Майстер Шеф", поділившись відповіддю зі своїми фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним ресторатором і зіркою "Майстер Шеф". Знаменитість також активно розвиває соціальні мережі і цього разу вирішив поговорити зі своїми фанатами, відповідаючи на питання в сторіс Instagram.

"Чому ви такий серйозний на зйомках шоу?))) ",- запитав один з фанатів.

"Суддя повинен бути серйозним, але я дуже добрий", - написав Ектор.

Також зірка додав відео, на якому був у вишиванці і детальніше розповів про свою поведінку:

"Тому що я Серйозна людина, я найголовніший суддя в проекті і тому потрібно, щоб мій настрій був завжди серйозним. Але я дуже добрий".

На ще одному сторіс Хіменес-Браво розповів про те, чим займаються його рідні.

"Брат-адвокат, сестра - комп'ютерний інженер", - написав Ектор у відповіді.

Нагадаємо, Хіменес-Браво в молодіжному прикиді зробив цікаве зізнання про себе, багато хто не зрозуміє

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розчарував, видавши таємниці нового " Майстер Шеф. Битва сезонів"

Також Politeka писала, що учасниця " Майстер Шеф. Битва сезонів " вразила Хіменеса-Браво в першому ж конкурсі



