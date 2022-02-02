Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним ресторатором і зіркою "Майстер Шеф". Знаменитість також активно розвиває соціальні мережі і цього разу вирішив поговорити зі своїми фанатами, відповідаючи на питання в сторіс Instagram.
"Чому ви такий серйозний на зйомках шоу?))) ",- запитав один з фанатів.
"Суддя повинен бути серйозним, але я дуже добрий", - написав Ектор.
Також зірка додав відео, на якому був у вишиванці і детальніше розповів про свою поведінку:
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"Тому що я Серйозна людина, я найголовніший суддя в проекті і тому потрібно, щоб мій настрій був завжди серйозним. Але я дуже добрий".
На ще одному сторіс Хіменес-Браво розповів про те, чим займаються його рідні.
"Брат-адвокат, сестра - комп'ютерний інженер", - написав Ектор у відповіді.
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