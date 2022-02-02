Эктор Хименес-Браво в вышиванке объяснил свое поведение на "Мастер Шеф", поделившись ответом со своими фанатами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным ресторатором и звездой "Мастер Шеф". Знаменитость также активно развивает социальные сети и в этот раз решил поболтать со своими фанатами, отвечая на вопросы в сторис Инстаграм.

"Почему вы такой серьезный на съемках шоу?)))", - спросил один из фанатов.

"Судья должен быть серьезным, но я очень добрый", - написал Эктор.

Также звезда добавил видео, на котором был в вышиванке и подробней рассказал о своем поведении:

"Потому что я серьезный человек, я самый главный судья в проекте и поэтому нужно, чтобы мое настроение было всегда серьезным. Но я очень добрый".

На еще одном сторис Хименес-Браво рассказал о том, чем занимаются его родные.

"Брат - адвокат, сестра - компьютерный инженер", - написал Эктор в ответе.

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