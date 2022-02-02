Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным ресторатором и звездой "Мастер Шеф". Знаменитость также активно развивает социальные сети и в этот раз решил поболтать со своими фанатами, отвечая на вопросы в сторис Инстаграм.
"Почему вы такой серьезный на съемках шоу?)))", - спросил один из фанатов.
"Судья должен быть серьезным, но я очень добрый", - написал Эктор.
Также звезда добавил видео, на котором был в вышиванке и подробней рассказал о своем поведении:
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, рассекречена причина трагедии: "Лежал в больнице..."
Прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком: "Мы всегда будем вместе"
Тело известного молодого актера обнаружено спустя неделю поисков: "Мир потерял лучшее"
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
"Потому что я серьезный человек, я самый главный судья в проекте и поэтому нужно, чтобы мое настроение было всегда серьезным. Но я очень добрый".
На еще одном сторис Хименес-Браво рассказал о том, чем занимаются его родные.
"Брат - адвокат, сестра - компьютерный инженер", - написал Эктор в ответе.
Напомним, Хименес-Браво в молодежном прикиде сделал любопытное признание о себе, многие не поймут
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво разочаровал, выдав тайны нового "Мастер Шеф. Битва сезонов"
Также Politeka писала, что участница "Мастер Шеф. Битва сезонов" поразила Хименеса-Браво в первом же конкурсе