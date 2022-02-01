Не вщухає галас з приводу виконання Андрієм Данилком в образі Вєрки Сердючки в ефірі одного з українських шоу однієї пісні.

У виконанні 48-річного Данилка популярної в TikTok пісні "Батько наш Бандера" депутати Держдуми РФ виявили "протизаконні дії". Так, один з російських депутатів Юрій Синельщиков направив запит Генеральному прокурору РФ Ігорю Краснову лист з проханням розібратися. Скрін документа з'явився в Мережі.

У зверненні Синельщикова йдеться, що "зміст виступу Андрія Данилка спрямований на збудження ненависті та ворожнечі між народами Росії та України". Також перераховані три статті Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, які артист нібито порушив.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки заспівав під час новорічного концерту "Дизель шоу" пісню «Батько наш Бандера». Таким чином артист хотів підбадьорити маленьку дівчинку-глядачку, яка винесла йому на сцену букет квітів і здавалася чимось засмученою. Співак вирішив зімпровізувати.

Згодом Данилко прокоментував скандал, що виник навколо його експромту на сцені. За словами артиста, він не вкладав у виступ політичного або військового підтекст, а всього лише заспівав популярну в Мережі на той момент пісню.

"Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати і загострюють ситуацію", - заявила Сердючка.

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