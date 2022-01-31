Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко - популярный украинский певец в образе Верки Сердючки. Звезда недавно спела песню "Батько наш Бандера" на новогоднем огоньке "Дизель шоу". Подобный поступок артиста не остался без внимания российских журналистов. Так, Владимир Соловьев резко высказался о Данилко и отметил, что такого артиста в России быть не должно.

"Пошел вон из России, гаденыш", была написана фраза на видео с Соловьевым, которую опубликовал Андрей Данилко у себя в Инстаграм.

"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!", - было написано под видео и добавлена фотография Верки Сердючки.

"Солерон таблетки от шизофрении по 20 мг, 30 шт", - было написано на пачке лекарств, которую посоветовал Данилко Соловьеву.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Верку Сердючку в Россию!", "Это конечно капец. Привет из Крыма!", "Какая прелесть,вот это по нашему", "Ему надо что то более тяжёлое", "Желаю крепкого духа и спокойствия, любим тебя, Андрей, и твою Верку".

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