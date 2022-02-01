48-летний Данилко опубликовал в Инстаграм архивное фото, на котором предстал в образе Верки, рядом с ним находилась его бессменная спутница мама Сердючки (актриса Инна Белоконь) и маленькие украинцы в веночках и вышиванках.

Верка Сердючка гордо вздымала вверх желто-голубой флаг, щурясь от солнца.

Примечательно, что фото было опубликовано после недавнего скандала, когда на Данилко посыпался хейт из-за его исполнения экспромтом в программе "Дизель шоу" песни "Батько наш Бандера".

"Вы кого воспеваете!!! С ума сошли что-ли! Мне нравилось это шоу. Смотрела с удовольствием. Но вспоминать это чудовище это слишком", - писали в Сети.

Сердючка в своем комментарии заявила, что не видит ничего страшного в том, что спела популярную на тот момент в TikTok песенку.

"Людям нечем заняться, они любят выдумывать и обостряют ситуацию. Поскольку сейчас нет информационного повода и люди любят негатив", - отреагировала Верка.

Пользователи бурно обсуждают новый пост звезды. Коллеги Сердючки по цеху DZIDZIO, Леся Никитюк, Оля Цибульская и другие поставили "лайки".

"Пышные формы и большое сердце - это о нашей Веруне❤️... Как наша Украина: свободная, независимая, самостоятельная и красивая!❤️❤️❤️"; Красивая фотография❤️ такая яркая, летняя, радостная😊"; "Наша звездочка! Ukrainian 🌟"; "Мы вас очень любим🙌❤️"; "Наша Вєра зе бест!!!!🔥❤️"; "Я с вами с самого детства, всегда поддерживал и поддерживаю не смотря ни на что! ❤️"; "Все правильно делает!👏🏻"; "Батько ваш Бандера!!!!!!!!!👏"; "Я тоже люблю Сердючку 😊 я из России", - пишут в Сети.

Напомним, Верка Сердючка похвасталась украинцам своим новым достижением

Как сообщала Politeka, Данилко вспомнил, какой был "Веркой" десятки лет назад: "Неужели пластика была?"

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки, вляпавшись в скандал, огрызнулся на обвинения: "Людям нечем заняться"