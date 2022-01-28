На украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, после участия в концерте "Дизель шоу" посыпался хейт - и все из-за одной песни, которой, собственно, даже в плане не было.

Так, 48-летний Данилко в образе Сердючки спел на "Дизель шоу" песню «Батько наш Бандера». Таким образом артист хотел подбодрить маленькую девочку-зрительницу, которая вынесла ему на сцену букет цветов и казалась чем-то расстроенной. Певец решил сымпровизировать, но что-то пошло не так.

"Вы кого воспеваете!!! С ума сошли что-ли! Мне нравилось это шоу. Смотрела с удовольствием. Но вспоминать это чудовище это слишком"; "Эта Верка уже старая, ну сколько можно, будьте немного серьезнее..."; "Ну блииин. Зачем так?", - комментировали в Сети.

В своем комментарии изданию "Страна" Андрей Михайлович подчеркнул, что не вкладывал в выступление политический или военный подтекст, а подхватил популярный тренд в сети.

"Людям нечем заняться, они любят выдумывать и обостряют ситуацию. Поскольку сейчас нет информационного повода и люди любят негатив", - заявил Данилко.

По его словам, он не следил специально за бурной реакцией пользователей и не видит в этой песне ничего скандального. На момент съемок, а было это в декабре, популярная в TikTok песенка "из интернета", вызвала тогда, наоборот, смех.

Напомним, Верка Сердючка похвасталась украинцам своим новым достижением

Как сообщала Politeka, Данилко вспомнил, какой был "Веркой" десятки лет назад: "Неужели пластика была?"

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