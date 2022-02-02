Юрій Горбунов, який одружений на Каті Осадчій, здивував виглядом У гримерці з Ольгою Сумською та Лілією Ребрик.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - успішний український телеведучий, який одружився в 2017 році на колезі Каті Осадчій. Пара виховує двох синів - Іван, а також Данила, який з'явився в серпні минулого року. Не забуває Юрко і про Instagram, де цього разу вирішив поділиться кадрами з гримерки.

На кадрах Горбань позував у білій сорочці, метелику і жилетці. Образ вийшов досить незвичайним. Поруч з Юрко була актриса і телеведуча Лілія Ребрик.

"Харків! Чехов!", - написавши Юрко у фото.

На другому сторіс Лілія показала букет, поки Горбань говоривши:

"Харків, ви були прекрасні. Як завжди, одна насолода працювати для вас".

"Спасибі вам, ми ще приїдемо", - додала Лілія.

На останньому сторіс Юрко вже позував разом з Ольгою Сумською. Пара стояла перед дзеркалом, вражаючи сценічними образами.

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