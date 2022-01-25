Известные телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая стали ведущими на проекте "Голосу країни", где встретились со своими коллегами по шоу-бизнесу.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов официально вместе с 2017 года, сообщает Politeka.net. Пара закрутила роман еще во время съемок шоу "Голос діти".

Сейчас влюбленные ведут новый сезон шоу "Голос країни", премьера которого состоялась на днях. Наставниками на проекте стали Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап и Святослав Вакарчук.

Потап решил показать, что происходит за кулисами. Артист появился в новом имидже - он сбрил бороду, надел шляпу и костюм.

Катя Осадчая была поражена увидев стильного рэпера: "Какой ты...", - воскликнула телеведущая, и поцеловалась певца.

Отметим, 23 января состоялся первый выпуск 12-го сезона шоу "Голос країни" пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна", наставники будут искать настоящий голос нации.

Проект удивил зрителей новыми правилами. Теперь в проекте не четыре, а пять команд. Тренерами-джокерами стали меценат Андрей Мацола и солистка KAZKA Александра Зарицкая. В их команду "Второй шанс" могут попасть 15 участников, которые не сумели развернуть четырех основных судей.

Напомним, Горбунов засветил старшего сына во дворе их с Осадчей особняка

Как Politeka писала, что Горбунов накануне "Голос країни 12" засветил Осадчую, Дорофееву и Полякову

Также Politeka сообщала, что Осадчая блеснула новым образом за кулисами "Голосу країни"