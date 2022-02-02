Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - популярна українська співачка, яка прославилася з групою KAZKA. Зірка нещодавно брала участь у проекті" Танці з зірками", завдяки якому скинула 20 кг і продовжила худнути, досягнувши результату в 30 кг.Артистка зараз продовжує займатися творчістю, а також веде Instagram, де цього разу поділилася кадрами після душу.

На кадрах зірка була в одному рушнику і білизні. Олександра знімала себе на телефон, хвалячись фігурою.

Після цього Зарицька гуляла вже по Барселоні, де зараз знаходиться.

"Кілька слів про Барселону. Тут на кожному кроці неймовірна краса і я не знаю, як я встигну за кілька днів все обійти, але просто...",- поділилася враженнями від прогулянки по Барселоні Олександра Зарицька у себе в Instagram.

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