Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - популярная украинская певица, которая прославилась с группой KAZKA. Звезда недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", благодаря которому сбросила 20 кг и продолжила худеть, достигнув результата в 30 кг. Артистка сейчас продолжает заниматься творчеством, а также ведет Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами после душа.
На кадрах звезда была в одном полотенце и белье. Александра снимала себя на телефон, хвастаясь фигурой.
После этого Зарицкая гуляла уже по Барселоне, где сейчас находится.
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"Несколько слов о Барселоне. Тут на каждом шагу невероятная красота и я не знаю, как я успею за несколько дней все обойти, но просто...", - поделилась впечатлениями от прогулки по Барселоне Александра Зарицкая у себя в Инстаграм.
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