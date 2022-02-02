Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - популярная украинская певица, которая прославилась с группой KAZKA. Звезда недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", благодаря которому сбросила 20 кг и продолжила худеть, достигнув результата в 30 кг. Артистка сейчас продолжает заниматься творчеством, а также ведет Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами после душа.

На кадрах звезда была в одном полотенце и белье. Александра снимала себя на телефон, хвастаясь фигурой.

После этого Зарицкая гуляла уже по Барселоне, где сейчас находится.

"Несколько слов о Барселоне. Тут на каждом шагу невероятная красота и я не знаю, как я успею за несколько дней все обойти, но просто...", - поделилась впечатлениями от прогулки по Барселоне Александра Зарицкая у себя в Инстаграм.

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