Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - успішний український співак і чоловік Наді Дорофєєвої. Зірка давно займається спортом і вирішив звернутися до українців на відео, розповівши про свою звичку. Ролик опублікували на сторінці "Зірковий шлях".
"Звернення до всіх цих людей, які кажуть-займися спортом, через 21 день ти до нього звикнеш і просто без нього не зможеш. Йде сьомий місяць, я чотири рази на місяць займаюся, я просто ненавиджу всіх цих людей, які так говорять, і спорт... Спасибі", - сказав Дантес.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Не люблю спорт, ось проспала ранкове тренування, зате після спортзалу, хороше самопочуття, так і живемо", "теж так думаю", "хоч хтось говорить правду", " що це за диво?", "Хто ця дівчинка?", "Що за зачіска?", "а я завжди думаю, який спорт (не кажу про плавання) біг - коліна болять, - це не просто вибрати спорт, щоб приніс користь і здоров'я".
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