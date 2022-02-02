Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан показала щасливі і ледачі будні вдома, а також показала, з ким тепер їх проводить.

Ольга Харлан, яка брала участь в "Танцях з зірками", є досить популярною українською чемпіонкою, тому активно веде блог в Instagram, пише Politeka.net. Там вона розповідає про свої будні, говорить про сім'ю і іноді показує кадри з тренувань.

Нещодавно Ольга розповіла про довгоочікуване поповнення в родині та її хвилювання з цього приводу. А цього разу вона вирішила також продемонструвати, завдяки кому тепер в її буднях з'явилася різноманітність.

Так, маленьким вихованцем Харлан став пес на прізвисько Доббі, тепер вона активно показує в мережі досягнення маленького улюбленця і помічає, що їй не нудно через таку гіперактивності тварини.

Ми також писали, що Ольга будує відносини з італійським шпажистом Луїджі Самеле. Пара живе за кордоном, проте днями спортсменка опублікувала кадри, зроблені в рідному Миколаєві.

У своїх постах зірка розповіла про поповнення в родині, показавши милого пса.

"Зустрічайте ... Це Доббі! Наш домашній ельф❤️ з великими вухами і добрими очима😍 Ласкаво просимо в сім'ю, малюк😘", - написала Ольга Харлан.

Нагадаємо, що Харлан розкрила правду, як у шлюбі закрутила роман з іншим чоловіком

А ще Politeka повідомляла, що Ольга Харлан розкрила причини своїх страждань на "Танцях з зірками"

Також Politeka писала, що чемпіонка і екс-партнерка Дікусара Ольга Харлан в тугих лосинах похвалилася результатом