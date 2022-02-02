Ольга Харлан, яка брала участь в "Танцях з зірками", є досить популярною українською чемпіонкою, тому активно веде блог в Instagram, пише Politeka.net. Там вона розповідає про свої будні, говорить про сім'ю і іноді показує кадри з тренувань.
Нещодавно Ольга розповіла про довгоочікуване поповнення в родині та її хвилювання з цього приводу. А цього разу вона вирішила також продемонструвати, завдяки кому тепер в її буднях з'явилася різноманітність.
Так, маленьким вихованцем Харлан став пес на прізвисько Доббі, тепер вона активно показує в мережі досягнення маленького улюбленця і помічає, що їй не нудно через таку гіперактивності тварини.
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У своїх постах зірка розповіла про поповнення в родині, показавши милого пса.
"Зустрічайте ... Це Доббі! Наш домашній ельф❤️ з великими вухами і добрими очима😍 Ласкаво просимо в сім'ю, малюк😘", - написала Ольга Харлан.
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