Как сообщает Politeka.net, украинская спортсменка Ольга Харлан, которая участвовала в шоу "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Дикусаром, активно продолжает заниматься собой, много тренируется и теперь также ведет социальные сети. В Инстаграм Ольга нередко показывает результаты своих тренировок.
«Немножко проработала орех, как видите» - пишет Харлан под кадрами из зала, где обычно тренируется. К слову, для своих занятий Ольга выбирает тихое место, занимается регулярно и держит себя в отличной форме, чтобы н расслабляться.
Причем ранее она получила не одну травму на танцевальном шоу и рассказывала, что иногда определенные номера давались ей особенно тяжело из-за этого.
Также ранее спортсменка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Харлан вспомнила, как прошел шестой эфир шоу "Танці з зірками".
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"Знаю, знаю… 🙄Прошлое воскресенье было без поста про танцы. Я решила устроить себе воскресенье выходной от танцев. То что я не могла себе позволить во время проекта. Итак, у нас проходит 6 эфир. И как помните, он был очень эмоциональным для нашей пары. Травмы, фехтование в номере, появление моей сестры, зона риска… все и сразу" делится мыслями звезад.
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