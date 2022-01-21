Экс-участница "Танців з зірками" Ольга Харлан приступила к активным тренировкам после шоу и праздников, о чем рассказывает в сети.

Как сообщает Politeka.net, украинская спортсменка Ольга Харлан, которая участвовала в шоу "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Дикусаром, активно продолжает заниматься собой, много тренируется и теперь также ведет социальные сети. В Инстаграм Ольга нередко показывает результаты своих тренировок.

«Немножко проработала орех, как видите» - пишет Харлан под кадрами из зала, где обычно тренируется. К слову, для своих занятий Ольга выбирает тихое место, занимается регулярно и держит себя в отличной форме, чтобы н расслабляться.

Причем ранее она получила не одну травму на танцевальном шоу и рассказывала, что иногда определенные номера давались ей особенно тяжело из-за этого.

Также ранее спортсменка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Харлан вспомнила, как прошел шестой эфир шоу "Танці з зірками".

"Знаю, знаю… 🙄Прошлое воскресенье было без поста про танцы. Я решила устроить себе воскресенье выходной от танцев. То что я не могла себе позволить во время проекта. Итак, у нас проходит 6 эфир. И как помните, он был очень эмоциональным для нашей пары. Травмы, фехтование в номере, появление моей сестры, зона риска… все и сразу" делится мыслями звезад.

Ранее сообщалось, Дикусар ради Харлан повторил свой умопомрачительный трюк со шпагатом: "Делал последний раз лет 20 назад"

Также, продюсер "Танців з зірками" жестко осадила партнершу Дикусара Харлан: "Чего это ты прыгаешь?"

Politeka рассказывала, Дикусар, который тренировал Каменских и других звезд, раскрыл, сколько берет за урок: "На сегодняшний день..."