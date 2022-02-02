Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала счастливые и ленивые будни дома, а также показала, с кем теперь их проводит.

Ольга Харлан, которая принимала участие в "Танцях з зірками", является довольно популярной украинской чемпионкой, поэтому активно ведет блог в Инстаграм, пишет Politeka.net. Там она рассказывает о своих буднях, говорит о семье и иногда показывает кадры из тренировок.

Не так давно Ольга рассказала о долгожданном пополнении в семье и ее волнении по этому поводу. А в этот раз она решила также продемонстрировать, благодаря кому теперь в ее буднях появилось разнообразие.

Так, маленьким питомцем Харлан стал пес по кличке Добби, теперь она активно показывает в сети достижения маленького любимца и подмечает, что ей не скучно из-за такой гиперактивности животного.

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В своих постах звезда рассказала о пополнении в семье, показав милого пса.

"Встречайте… Это Добби! Наш домашний эльф❤️ С большими ушами и добрыми глазами😍 Добро пожаловать в семью, малыш😘", - написала Ольга Харлан.

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