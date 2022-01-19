Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка Ольга Харлан, которая участвовала в шоу "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Дикусаром и заняла второе место, в своем Instagram честно рассказала о трудностях на шоу и раскрыла интересные детали.

Так, Харлан рассказала, что на "Танцях з зірками" у нее был лучший фехтовальный костюм и она впервые танцевала на каблуках. К тому же, такой же костюм стилисты сшили ее сестре Тане, которая танцевала вместе с Харлан и Дикусаром на одном из вечеров.

Ольга также рассказала, что прямо перед выходом на сцену травмировала ногу. Дело в том, что они с Дикусаром решили еще раз повторить танец и она неудачно прыгнула с поддержки.

"Так получилось, что я неудачно спрыгнула с поддержки и очень сильно ударила ногу. Маааленький плюс был в том, что я ее хотя бы не подвернула, что и случилось с Дмитрием Дикусаром за два дня до эфира. У Димки там было совсем плохо с ногой. Прости, Дим, но уже можно рассказывать) у него был отек и совсем плохо наступал на ногу", - рассказала Ольга Харлан.

Ранее Politeka сообщала, что Харлан после "Танців з зірками" честно рассказала о закулисье шоу: "Травмы, фехтование, и...".

Напомним, что Харлан после "Танців з зірками" похвасталась своими успехами: "Снимаю шляпу".

Также Politeka писала, что Харлан после "Танців з зірками" показала, как наслаждается жизнью: "Бокальчик надо добавить".