Олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о своих страданиях и что ей пришлось пережить во время участия в "Танцях з зірками".

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка, фехтовальщица и Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая принимала участие в "Танцях з зірками", продолжает рассказывать в Instagram о закулисье шоу и разбирать каждый эфир по частям.

Так, в этот раз Ольга рассказала о страданиях, которые ей пришлось пережить во время танцев с Дмитрием Дикусаром. Больше всего хлопот спортсменке доставил болезненный мозоль на мизинце, который не позволял нормально носить обувь.

"А так я восстанавливала свою травму. Времени пойти на нормальные процедуры не было. Поэтому приходилось прикладывать холодную клубнику. Это… если кото-то знаком со стержневой мозолью, тот меня поймет. Это адский ад. Было ужасное воспаление. Мой мизинец был размером большого пальца. Я не могла нормально носить обувь, я уже не говорю про танцевальную обувь. Вспоминаю как страшный сон", - написала Харлан в сторис, а также добавил красноречивые фото.

Напомним, Харлан после "Танців з зірками" показала, как наслаждается жизнью: "Бокальчик надо добавить".

Как сообщала Politeka, Харлан после "Танців з зірками" честно рассказала о закулисье шоу: "Травмы, фехтование, и…".

Также Politeka писала, что Продюсер "Танців з зірками" жестко осадила партнершу Дикусара Харлан: "Чего это ты прыгаешь?".