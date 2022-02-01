Переможниця одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан, де головним героєм був Михайло Заливако, поділилася з шанувальниками новою світлиною.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram українська модель та турагент Анна Богдан, яка стала обраницею Михайла Заливако на реаліті-шоу "Холостяк", часто ділиться із шанувальниками красивими фото і відео.

Цього разу Богдан показала нову світлину. Обраниця "Холостяка" постала перед камерами з ідеальним макіяжем та укладкою. Образ доповнила довгими сережками.

"Привіт живим фото, і кінець візуалу!

Всім щиро дякую 🙏

Ваша точка зору для мене була дуже важливою ❤️

P.S. На цей раз не в халаті, не з рушником на голові і не з маскою на обличчі, але обіцяю, таке фото на замовлення Міші буде!", - заявила Анна Богдан.

Шанувальники зробили багато компліментів.

"Ваууу😍 шикарно виглядаєте 🔥", "Такі ніжні риси обличчя😍", "Краса врятує світ❤️", "Неймовірно красиве фото!!!!😍 Дуже йде зачіска😍", "Красуня! А волосся шикарне в будь-якій зачісці 🔥❤️👏", "Схожа на цьому фото на Сєдакову", "Красива, але на себе не схожа 😊 коли природна, тоді 🔥❤️", "Красива, але не схожа на себе на цьому фото", - написали в мережі.

Були й такі, кому образ Анни Богдан не сподобався: "У мене на стінах у кімнаті менше штукатурки, а як природна і справжня краса, це ж зараз модно. мінімум косметики", "Знову портрет зі штукатуркою".

Раніше Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" із Заливако Анна Богдан заговорила про "тривожну валізу": "Хочеться жити...".

Нагадаємо, що екс-"Холостяк" Заливако підколов Анну Богдан в ресторані через зачіску: "Ананас".

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан заговорила про весільну подорож: місце вже вибрано.