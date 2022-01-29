Переможниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан відповіла на питання шанувальників про тривожну ситуацію, яка склалася в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 29-річна модель та турагент Анна Богдан, яка стала обраницею головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Михайла Заливако, часто спілкується зі своїми шанувальниками та відповідає на їхні питання.

Цього разу Анну Богдан запитали про те, чи "зібрала вона вже "тривожну валізу" та як ставиться до того, що відбувається в країні". Богдан зважилася відповісти на питання.

"Ні, вірю, що все буде добре🙏 Дуже люблю свою країну і хочеться жити мирно", - сказала обраниця "Холостяка".

Зауважимо, що зараз в мережі активно шириться інформація про можливий наступ Росії на Україну, що сильно непокоїть громадян нашої держави. Зараз багато хто вже почав говорити про збір так званої "тривожної валізи".

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