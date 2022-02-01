Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість також веде блог в Instagram, де цього разу вирішила розповісти про телефонні дзвінки.
"Про телефонні дзвінки
Кожен раз, коли дзвонить телефон і особливо коли висвічується невідомий номер, я лякаюся.
Думки епічні і трагічні: "когось збила машина?"; "Помер дідусь?"; "Забула сплатити податки і тепер у мене відберуть все - все і навіть улюблене фортепіано?", - написавши Оля.
Волочкова сильно посварилася зі своїм залицяльником, якого розшукують в Україні: "Не прощу"
Прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком: "Ми завжди будемо разом"
Зірка "Євробачення" і солістка Go_A Павленко здивувала змінами у зовнішності: "Закохана"
Мартиновська з "Майстер Шеф" поділилася з українцями радістю, Ярославський не стримався: "Мої хороші..."
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
Також зірка додала фото, на якому позувала в ефектній сукні.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Це все звичайно добре, але... друзям дзвонити без дозволу не можна?? Це взагалі як? ))) Друзі на те і друзі, щоб з ними відчувати себе потрібними і на рівні з рідними). Це вже занадто звичайно", " тисяча разів згодна. Дзвінок без попередження сприймаю хамством як гуркіт у двері кулаками. Зараз є мільйон способів запитати чи зручно зателефонувати, але для деяких людей це виглядає як "виділяється ФІФА", а у мене потім стрес від них" та я просто поговорити"," купіть щось що нікому не треба", «виявляється моя звичка перепитувати повідомленням» чи можна вам зателефонувати " за етикетом. Круто) завжди думала, що це звичайна справа".
Нагадаємо, Фреймут похвалилася селфі зі своїм чоловіком-продюсером: фото сімейної ідилії
А ще Politeka повідомляла, що Оля Фреймут полетіла з України і показала, як облаштувалася на новому місці
Також Politeka писала, що Фреймут засвітила інтер'єр свого розкішного особняка і новорічну ялинку