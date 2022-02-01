Телеведуча Оля Фреймут розповіла про дзвінки, які її лякають, поділившись своїми думками з фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість також веде блог в Instagram, де цього разу вирішила розповісти про телефонні дзвінки.

"Про телефонні дзвінки

Кожен раз, коли дзвонить телефон і особливо коли висвічується невідомий номер, я лякаюся.

Думки епічні і трагічні: "когось збила машина?"; "Помер дідусь?"; "Забула сплатити податки і тепер у мене відберуть все - все і навіть улюблене фортепіано?", - написавши Оля.

Також зірка додала фото, на якому позувала в ефектній сукні.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Це все звичайно добре, але... друзям дзвонити без дозволу не можна?? Це взагалі як? ))) Друзі на те і друзі, щоб з ними відчувати себе потрібними і на рівні з рідними). Це вже занадто звичайно", " тисяча разів згодна. Дзвінок без попередження сприймаю хамством як гуркіт у двері кулаками. Зараз є мільйон способів запитати чи зручно зателефонувати, але для деяких людей це виглядає як "виділяється ФІФА", а у мене потім стрес від них" та я просто поговорити"," купіть щось що нікому не треба", «виявляється моя звичка перепитувати повідомленням» чи можна вам зателефонувати " за етикетом. Круто) завжди думала, що це звичайна справа".

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