Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук показав, як заграє до дружини Христини Горняк, вразивши Віталія Козловського, соліста Дзідзьо Михайла Хому, і своїх фанатів.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським ведучим і зіркою шоу" Маска "і"співати всі". Артист зараз знаходиться в Торонто, Канада, де з 2017 по 2019 рік, звідки опублікував миле фото з дружиною Христиною Горняк в Instagram.

На фото Володимир кусати Христину за підборіддя і пара сміялася. Знімок вийшов милим і зворушливим.

"Кусь", - написав Володимир.

"Сумую", - написала Христина у відповіді.

Фанати, включаючи Віталія Козловського і Михайла Хому, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиві і щасливі! Удачі у всьому!", "Дуже класні, надихаєте", "а, ось чому у Христини прищ вискочив", " Ох ти ж вау....шикарне фото", " Це правда, що на відстані почуття міцніше?", "Кусь - це любов".

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