Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", провел экскурсию по району в Торонто, Канада, где раньше жил, рассказав о ценах на недвижимость.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим. Звезда в 2021 году снимался в проектах "Маска" и "Співають всі". Известно, что в 2017 году Остапчук эмигрировал в Канаду, но в 2019 году решил вернуться обратно в Украину. На новых кадрах в Инстаграм Владимир показал район города Торонто, в котором жил.

"Гуляем по райончику, где я раньше жил, и вот я не был тут два года и у меня такое ощущение, что как-то магазинчики съехали то ли поменялись", - сказал Остапчук.

"Так, значит смотрите, как выглядят типичные дома канадцев. Как это мы называем? Одноэтажная Канада. Саня, сколько вот такой домик может стоить?", - спросил друга Владимир.

"Ну в этом районе я могу предположить, что он стоит миллиона три долларов. Да, видишь, он отделен от соседей", - рассказал друг.

Как оказалось, дома очень дорогие в Торонто, особенно, если он отдельный и в нем живут не две семьи.

"Но средний такой домик стоит больше двух миллионов долларов", - подытожил Остапчук.

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