Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, как проводит время в Торонто, Канада, где раньше жил несколько лет, поделившись новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - популярный телеведущий из Украины, который с 2017 по 2019 жил в Канаде. Знаменитость пригласили в прошлом году был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі". Звезда опубликовал новое видео в Инстаграм, впечатлив своим английским.

На видео Владимир находился в Торонто, Канада. Звезда разговаривал на английском, записывая себя на телефон.

"И снова о погоде на Торонтонщине", - написал Остапчук.

Фанаты посмотрели ролик более 12 тысяч раз и написали комментарии:

"Вова, где ты учил английский, открой тайну?", "Что-то субтитры не работают", "По аккуратнее с погодой, смотри не проснись завтра опять в этот же день", "Завидую такому английскому", "Тот случай, когда просматриваешь видео по несколько раз и просто кайфуешь, требование, голос, интонация – браво".

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