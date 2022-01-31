Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - популярный телеведущий из Украины, который с 2017 по 2019 жил в Канаде. Знаменитость пригласили в прошлом году был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі". Звезда опубликовал новое видео в Инстаграм, впечатлив своим английским.
На видео Владимир находился в Торонто, Канада. Звезда разговаривал на английском, записывая себя на телефон.
"И снова о погоде на Торонтонщине", - написал Остапчук.
Фанаты посмотрели ролик более 12 тысяч раз и написали комментарии:
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"Вова, где ты учил английский, открой тайну?", "Что-то субтитры не работают", "По аккуратнее с погодой, смотри не проснись завтра опять в этот же день", "Завидую такому английскому", "Тот случай, когда просматриваешь видео по несколько раз и просто кайфуешь, требование, голос, интонация – браво".
Напомним, жена ведущего «Маски» Остапчука показала, чем занимается с Каминской из «НеАнгелов» по выходным
А еще Politeka сообщала, что ведущего "Маски" Остапчука, улетевшего без жены в Канаду, настигла неудача
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука собралась на обед с другим, пока он в отъезде