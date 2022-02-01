Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, как заигрывает к жене Кристине Горняк, впечатлив Виталия Козловского, солиста Дзидзьо Михаила Хому, и своих фанатов.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским ведущим и звездой шоу "Маска" и "Співать всі". Артист сейчас находится в Торонто, Канада, где с 2017 по 2019 год, откуда опубликовал милое фото с женой Кристиной Горняк в Инстаграм.

На фото Владимир кусал Кристину за подбородок и пара смеялась. Снимок получился милым и трогательным.

"Кусь", - написал Владимир.

"Скучаю", - написала Кристина в ответе.

Фанаты, включая Виталия Козловского и Михаила Хому, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивые и Счастливые! Удачи во всём!", "Очень классные, вдохновляете", "А, вот почему у Кристины прыщ выскочил", "Ох ты ж вау....шикарное фото", "Это правда, что на расстоянии чувства крепче?", "Кусь - это любовь".

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