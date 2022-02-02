Співачка Слава Камінська, колишня дружина Едгара Камінського, після розпаду групи вирішила не сидіти на місці і змінила стиль.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська вирішила показати своє ефектне перетворення в салоні і здивувала новим іміджем в Instagram. Причому заради нового образу артистці довелося вибілити і знебарвити волосся, щоб вийти з насиченого рудого відтінку.

Після Слава показала, що на цьому її перетворення не закінчуються, далі майстер в салоні затонував знебарвлені локони під натуральний відтінок. На цьому також Камінська не зупинилася, тому вирішила обрізати волосся до незвично короткої довжини.

"А тепер кареху. Жека, наступного разу фіганем зимову вишню!» - пожартувавши Слава, згадавши незвичайну стрижку з червоними пасмами.

Відзначимо, такі зміни в стилі Камінська влаштовує не вперше. Однак після розпаду групи НеАнгели вона вирішила знову трохи освіжити свій образ.

Раніше ми писали, що Слава вирішила зустрітися з Едгаром Камінським, своїм колишнім чоловіком, щоб той поспілкувався з дітьми. Пара розлучилася ще в 2019 році, але змогла зберегти теплі стосунки заради дітей і добре ладнає один з одним.

Так, на одному з кадрів Слава показала, як проводить час з сином і з Едгаром.

Леонард був на смімке в центрі, а його батьки позували поруч. У мами і сина були намальовані вуса. Камінський же залишився зі своїми натуральними. На другому фото співачка обійняла колишнього чоловіка, а дитина була спереду.

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