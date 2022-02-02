Певица Слава Каминская, бывшая жена Эдгара Каминского, после распада группы решила не сидеть на месте и сменила стиль.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская решила показать свое эффектное преображение в салоне и удивила новым имиджем в Инстаграм. Причем ради нового образа артистке пришлось выбелить и обесцветить волосы, чтобы выйти из насыщенного рыжего оттенка.

После Слава показала, что на этом ее преображения не заканчиваются, далее мастер в салоне затонировал обесцвеченные локоны под натуральный оттенок. На этом также Каминская не остановилась, поэтому решила обрезать волосы до непривычно короткой длинны.

«А теперь кареху. Жека, в следующей раз фиганем зимнюю вишню!» - пошутила Слава, вспомнив необычную стрижку с красными прядями.

Отметим, такие перемены в стиле Каминская устраивает не впервые. Однако после распада группы НеАнгелы она решила снова немного освежить свой образ.

Ранее мы писали, что Слава решила встретиться с Эдгаром Каминским, своим бывшим мужем, чтобы тот пообщался с детьми. Пара развелась еще в 2019 году, но смогла сохранить теплые отношения ради детей и хорошо ладит друг с другом.

Так, на одном из кадров Слава показала, как проводит время с сыном и с Эдгаром.

Леонард был на смимке в центре, а его родители позировали рядом. У мамы и сына были нарисованы усы. Каминский же остался со своими натуральными. На втором фото певица обняла бывшего супруга, а ребенок был спереди.

Напомним, жена ведущего «Маски» Остапчука показала, чем занимается с Каминской из «НеАнгелов» по выходным

Также Politeka сообщала, что Каминская из «НеАнгелов» в эффектном купальнике заставила себе завидовать

А еще Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" засветила объятия с Лорак, всколыхнув украинцев



