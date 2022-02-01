Оля Полякова і Святослав Вакарчук абсолютно різні зірки, зі своїм оригінальним репертуаром, передає Politeka.net. Такі несхожі співаки зустрілися на шоу "Голос країни-12".
У новому інтерв'ю артистка розповіла про спілкування зі Святославом Вакарчуком.
"Я йому подарувала свій сир, а він сказав, що це найкращий сир в його житті. Я тепер буду поставляти Вакарчуку сир завжди. Буду робити йому своїми ручками", - заявила Оля Полякова.
Зазначимо, Оля Полякова живе в приватному будинку, в якому організувала власне господарство. Зірка займається виготовленням сиру з молока своєї худоби. Багато зірок хвалили продукт артистки, крім Святослава Вакарчука, також Маша Єфросиніна розповідала про смачний сир Олі Полякової.
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Зазначимо, крім зазначених, також на "Голоси країни-12" тренерами стали Надя Дорофєєва і Потап.
Примітно, що в минулому сезоні переміг учасник з команди Наді Дорофєєвої, Сергій Лазановський. А ось Потап неодноразово був наставником на проєкті, але поки не переміг жоден з його учасників.
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