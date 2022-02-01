Как передает Politeka.net, Ольга Полякова решила показать пополнение в своей семье. В этот раз в доме Поляковых появился еще один экзотичный любимец. Как известно, у артистки есть домашние животные, за которыми присматривают дети.
Также на даче Полякова не раз показывала котов и собак, за которыми они присматривают.
«Дорогие мои, у нас новый обитатель. Это Квакша, вот у нее тут мушка ползает. Сейчас я покажу вам, как она ее ест. Она совсем малышка, пока еще в коробке, только приехала, но в скором времени мы сделаем ей болотце.
Это Алиса моя вот таким увлекается. Ящерица у нас уже есть, теперь у нас есть еще и Квакша. Вот так» - рассказывает Ольга в Инстаграм с утра.
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Ранее мы писали, Ольга Полякова стала тренером в новом сезоне проекта "Голос країни". На своей странице в Инстаграм певица показала, как готовится ко съемкам "нокаутов" на шоу. На кадрах Полякова спела "Аве Мария" полностью искаженная фильтрами. Её нос стал меньше, глаза вместо карих, стали серо-зелеными, а вокруг головы появился нимб.
"Добрый день, дорогие мои. А мы начинаем снимать "Голос країни"!", — рассказала Ольга Полякова.
Ранее сообщалось, Кухар, Dzidzio, Никитюк и другие загляделись на Полякову в ультракоротком наряде: "Ну как же можно так…"
Также, Полякова, Могилевская и другие звезды показали, как надо проводить выходные: "Самое время"
Politeka рассказывала, Потап засветил Полякову и Дорофееву в новых образах для "Голосу країни": "Блондинка шикарная"